وزير الدفاع السعودي يصل إلى طهران قبيل محادثات أمريكا وإيران

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دبي (رويترز) – وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى طهران يوم الخميس لعقد اجتماعات مع مسؤولين هناك، وذلك في زيارة قبيل محادثات مقررة مطلع الأسبوع المقبل بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الدفاع أوصل رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الخميس، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيل عن مضمون الرسالة.

من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات في روما مطلع الأسبوع المقبل بشأن برنامج طهران المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن خامنئي قوله خلال الاجتماع “نعتقد أن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية تعود بالنفع على كلا البلدين”. وأبدى خامنئي استعداد طهران لتذليل العقبات التي تواجه تحسين العلاقات مع الرياض.

واتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات بعد سنوات من التشاحن الذي هدد الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وساهم في إذكاء الصراعات بالشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا، وذلك في اتفاق أبرم في 2023 بوساطة صينية.

وعبرت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية يوم السبت عن ترحيبها بمحادثات إيران النووية مع الولايات المتحدة، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قوله عقب لقائه بالوزير السعودي في طهران “العلاقات بين القوات المسلحة السعودية والإيرانية تتحسن منذ اتفاق بكين”.