وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من منصبه

من هوارد جولر

(رويترز) – استقال يوم الثلاثاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي لعب دورا رئيسيا في المفاوضات خلال حرب غزة وكان من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تأتي استقالته بعد تكهنات على مدى أسابيع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتمثل نهاية فترة عمله التي بدأت أواخر عام 2022 عندما عين لهذا المنصب بعد سنوات قضاها سفيرا لإسرائيل في واشنطن.

كتب ديرمر في رسالة من صفحتين إلى نتنياهو أُرسلت لوسائل الإعلام “أكتب إليكم لأبلغكم بقراري إنهاء منصبي كوزير للشؤون الاستراتيجية”.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب للتعليق بعد.

وكتب ديرمر، المولود في الولايات المتحدة، أنه عندما تولى منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في ديسمبر كانون الأول 2022، وعد عائلته بألا يخدم في منصبه لأكثر من عامين، ومدد العمل مرتين بموافقتهم.

وكتب أن المرة الأولى كانت للعمل مع نتنياهو لإزالة التهديد الوجودي المتمثل في القدرة النووية العسكرية الإيرانية في يونيو حزيران، والثانية للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر تشرين الأول وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال “لا أعرف ما أتوقعه في المستقبل، لكنني متأكد من شيء واحد: في كل ما سأفعله، سأواصل القيام بدوري لحماية مستقبل الشعب اليهودي”.

كان ديرمر أحد أكثر المستشارين المقربين لنتنياهو، إذ تفاوض على وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول عربية.

وشغل ديرمر منصب سفير إسرائيل في واشنطن من 2013 إلى 2021. وتزامنت خدمته هناك مع الولاية الأولى للرئيس الجمهوري دونالد ترامب من 2017 إلى 2021.

