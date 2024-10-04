وزير النقل اللبناني: ضربة إسرائيلية تقطع طريقا يسلكه الأفراد للفرار إلى سوريا

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بيروت (رويترز) – قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية لرويترز إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح يوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق سلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض أربعة أمتار.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الخميس جماعة حزب الله اللبنانية باستخدام المعبر في تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وقال أدرعي عبر منصة إكس “لن يسمح الجيش الإسرائيلي بتهريب هذه الأسلحة ولن يتردد في اتخاذ إجراء إذا اضطر لذلك، مثلما فعل من بداية هذه الحرب”.

وقال الوزير اللبناني حمية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المعبر يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها الأمنية.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية عبر أكثر من 300 ألف شخص،الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا خلال الأيام العشرة الماضية للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.