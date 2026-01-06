وزير خارجية إسرائيل يزور أرض الصومال ويثيرغضب مقديشو

نيروبي/القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) –

زار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أرض الصومال الانفصالية اليوم الثلاثاء في زيارة ندد بها الصومال وجاءت بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد دولة مستقلة ذات سيادة.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بانفصال أرض الصومال، ووصف الصومال قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال دولة ذات سيادة بأنه “خطوة غير قانونية” وقال إن زيارة ساعر “انتهاك جسيم” لسيادته.

وقال ساعر في بيان على منصة إكس إنه أجرى محادثات “حول كافة جوانب العلاقات” مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله في العاصمة هرجيسة.

وكتب ساعر على المنصة “نحن عازمون على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال بقوة”، ونشر صورا له وهو يلتقي رئيس أرض الصومال في القصر الرئاسي.

وقالت وزارة الإعلام في أرض الصومال في وقت سابق على إكس إن ساعر جاء على رأس وفد رفيع المستوى. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل، لكن مسؤولا كبيرا في أرض الصومال قال لرويترز قبل الاجتماع مع الرئيس إن من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الإسرائيلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر ساعر أن عبد الله قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن زيارة ساعر تصل إلى حد “تدخل غير مقبول” في شؤون البلاد الداخلية.

وقال عبد الله الشهر الماضي إن أرض الصومال ستنضم الى اتفاقيات إبراهيم.

وفي بيان نُشر على فيسبوك، قالت وزارة الخارجية في أرض الصومال ” وجه رئيس أرض الصومال الشكر لإسرائيل ومواطنيها على قرارهم الاعتراف بأرض الصومال، وسيكون لهذا القرار أثر كبير على الاقتصاد والتنمية في أرض الصومال”.

* موقع استراتيجي

تسعى أرض الصومال، التي كانت محمية بريطانية، منذ عقود إلى الحصول على اعتراف رسمي بها دولة مستقلة على الرغم من توقيعها اتفاقيات ثنائية مع حكومات أجنبية مختلفة بشأن الاستثمارات والتنسيق الأمني.

ويأتي قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال بعد عامين من تصاعد التوتر مع العديد من أقرب حلفائها بسبب الحرب في قطاع غزة وسياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستسعى إلى التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وفي أعقاب زيارته، قال ساعر إن “مهنيين محليين” من قطاع المياه في أرض الصومال سيزورون إسرائيل في الأشهر المقبلة للتدريب.

وتقع أرض الصومال في شمال غرب الصومال وتتشارك حدودا برية مع إثيوبيا وجيبوتي وتقع على الجانب الآخر من خليج عدن من اليمن حيث أطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما اندلعت حرب غزة.

وقال عمر محمود، محلل الشؤون الصومالية في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إن المشاركة الإسرائيلية ربما تكون مدفوعة بالموقع الاستراتيجي لأرض الصومال، لكن التنسيق الأمني ممكن دون وجود منشآت عسكرية إسرائيلية هناك.

وقال ساعر اليوم إن الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية ليس موجها إلى أحد.

ونفت أرض الصومال أن الاعتراف يتيح لإسرائيل إقامة قواعد عسكرية فيها أو إعادة توطين الفلسطينيين من غزة. وتدعو إسرائيل إلى ما يصفه المسؤولون الإسرائيليون بالهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة.

