وزير خارجية إيران يزور تركيا لبحث التوتر مع أمريكا

أنقرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور تركيا غدا الجمعة ليبحث مع نظيره هاكان فيدان آخر المستجدات في إيران والتوتر مع الولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إيران من أنها إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق بشأن السلاح النووي فإن الهجوم الأمريكي القادم سيكون أسوأ بكثير. وحرك ترامب أسطولا إلى الشرق الأوسط وحذر طهران من قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة أو استئناف برنامجها النووي.

وهددت طهران، التي قمعت بعنف احتجاجات واسعة هذا الشهر وقتلت أو اعتقلت آلاف المتظاهرين، بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما إذا تعرضت لهجوم.

ويحمّل مسؤولون إيرانيون إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن الاضطرابات، وهي الأكبر في البلاد منذ ثورة 1979.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك في حدود مع إيران، إنها تعارض أي تدخل أجنبي في شؤون جارتها. وحثت واشنطن على حل مشاكلها مع إيران “خطوة بخطوة”.

وتواصلت تركيا مع الجانبين، وحذرت من أن تداعيات زعزعة الاستقرار في إيران ستكون أكبر من قدرة المنطقة على التعامل معها في الوقت الراهن.

وذكر المصدر أن فيدان سيبلغ عراقجي بأن تركيا تتابع عن كثب التطورات في إيران، التي يشكل أمنها وسلامها واستقرارها “أهمية بالغة” لأنقرة.

وأضاف المصدر أن فيدان سيشدد أيضا على معارضة تركيا لأي هجوم عسكري على إيران، وسيحذر من أن مثل هذا التحرك “سيخلق مخاطر على النطاق العالمي”، ويعرض مساعدة تركيا في حل التوتر مع واشنطن.

وقال المصدر إن فيدان “سيشير إلى أن تركيا تدعم إيجاد حل لبرنامج إيران النووي في أقرب وقت ممكن، وأنها على استعداد للمساعدة في هذه القضية إذا لزم الأمر”.

