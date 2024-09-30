وزير خارجية بريطانيا يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

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لندن (رويترز) – كرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في الشرق الأوسط وسط تقارير عن تصعيد محتمل في الصراع الإسرائيلي اللبناني، وذلك بعد مناقشة القضية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وقال لامي لقناة سكاي نيوز وسط تزايد المؤشرات على أن إسرائيل على وشك إرسال قوات برية إلى لبنان “نرى تقارير في وسائل الإعلام عن مرحلة إسرائيل التالية في لبنان”.

وأضاف “اتفقنا على الموقف الذي اتخذناه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أفضل طريقة للمضي قدما هي وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى حل سياسي”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حث المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر “جميع الأطراف على ضبط النفس”.

كما كرر لامي نصيحة الحكومة للمواطنين البريطانيين بمغادرة لبنان.

وقال “خصصنا أماكن على الرحلات الجوية التجارية التي ستنطلق غدا حتى يتمكن المواطنون البريطانيون من المغادرة. أحثهم على المغادرة، لأن الوضع على الأرض يتطور بسرعة”.

وأضاف “سنفعل كل ما في وسعنا لحماية المواطنين البريطانيين، ووضعنا تلك الخطط من أجل ذلك، لكن لا يمكننا توقع الظروف التي ستحيط بجهودنا تلك ولا سرعتها إذا تصاعدت الأمور بشكل كبير خلال الساعات والأيام المقبلة”.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها استأجرت أيضا رحلة جوية للمساعدة في تلبية أي طلب إضافي من الرعايا البريطانيين وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة لبنان. ومن المقرر أن تغادر هذه الرحلة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء.