مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير خارجية بريطانيا يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – كرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في الشرق الأوسط وسط تقارير عن تصعيد محتمل في الصراع الإسرائيلي اللبناني، وذلك بعد مناقشة القضية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وقال لامي لقناة سكاي نيوز وسط تزايد المؤشرات على أن إسرائيل على وشك إرسال قوات برية إلى لبنان “نرى تقارير في وسائل الإعلام عن مرحلة إسرائيل التالية في لبنان”.

وأضاف “اتفقنا على الموقف الذي اتخذناه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أفضل طريقة للمضي قدما هي وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى حل سياسي”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حث المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر “جميع الأطراف على ضبط النفس”.

كما كرر لامي نصيحة الحكومة للمواطنين البريطانيين بمغادرة لبنان.

وقال “خصصنا أماكن على الرحلات الجوية التجارية التي ستنطلق غدا حتى يتمكن المواطنون البريطانيون من المغادرة. أحثهم على المغادرة، لأن الوضع على الأرض يتطور بسرعة”.

وأضاف “سنفعل كل ما في وسعنا لحماية المواطنين البريطانيين، ووضعنا تلك الخطط من أجل ذلك، لكن لا يمكننا توقع الظروف التي ستحيط بجهودنا تلك ولا سرعتها إذا تصاعدت الأمور بشكل كبير خلال الساعات والأيام المقبلة”.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها استأجرت أيضا رحلة جوية للمساعدة في تلبية أي طلب إضافي من الرعايا البريطانيين وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة لبنان. ومن المقرر أن تغادر هذه الرحلة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
151 إعجاب
109 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية