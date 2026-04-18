وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي “لاحتلال مزيد من الأراضي”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل السبت باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة “لاحتلال مزيد من الأراضي”. 

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا “إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدا من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتانياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي”.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.

وأضاف فيدان “هذا احتلال وتوسع مستمر… يجب أن يتوقف”، مؤكدا أن “إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها”.

فو/جك/ب ق

