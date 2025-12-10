وزير خارجية لبنان يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران ويقترح محادثات في بلد محايد

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي القول اليوم الأربعاء إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلا من ذلك عقد لقاء “في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها”.

وقال رجي إن “الظروف الحالية” هي سبب قراره بعدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشدد على أن هذا “لا يعني رفضا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة”. ولم يرد بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق إضافي.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره اللبناني الأسبوع الماضي لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.

وقال رجي إن لبنان على استعداد “لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة مع إيران، شريطة أن تكون العلاقات قائمة حصرا على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة”.

وفي إشارة واضحة إلى الدعوات لنزع سلاح جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران، شدد رجي على “قناعة ثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتم إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم”.

وأضعفت هجمات شنتها إسرائيل العام الماضي بشدة من جماعة حزب الله التي كانت قوة سياسية مهيمنة ذات نفوذ واسع على الدولة اللبنانية. وانتهت الهجمات بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية. وتتعرض الجماعة لضغوط محلية ودولية متزايدة لإلقاء سلاحها وتسليم كامل ترسانتها للدولة.

وزار علي لاريجاني، المسؤول الأمني الإيراني الكبير، بيروت في أغسطس آب وحذر لبنان من الخلط بين “الأعداء والأصدقاء”.

وقال عراقجي في يونيو حزيران إن طهران تسعى إلى فتح “صفحة جديدة” في العلاقات.

