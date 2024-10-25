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وزير لبناني: المعبران الموجودان بشرق البلاد مع سوريا مغلقان بعد غارة إسرائيل

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بيروت (رويترز) – قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية إن المعبرين الموجودين بشرق البلاد مع سوريا مغلقين حاليا بعد غارة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة على الجانب السوري من معبر القاع الحدودي.

وقال حمية لرويترز إن الغارة الجوية التي وقعت فجر الجمعة أصابت منطقة داخل سوريا، موضحا أن معبر القاع أصبح الآن غير صالح للاستخدام.

وكانت غارات وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قد أدت إلى خروج معبر المصنع الرئيسي عن الخدمة، مما يعني أن معبر الحدود الشمالية للبنان هو الطريق الوحيد المفتوح إلى سوريا.

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