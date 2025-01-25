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وسائل إعلام إيرانية: إلقاء القبض على 13 بهائيا بتهمة التبشير بين قصر

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية يوم السبت أن طهران ألقت القبض على 13 من أتباع العقيدة البهائية المحظورة في البلاد بتهمة التبشير بها بين القصر.

وجاء في بيان صادر عن وحدة استخبارات الحرس الثوري، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الاعتقالات جرت في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وأضاف أن المعتقلين وعددهم 13 “كانوا يتصرفون بشكل غير قانوني ويروجون بشكل غير مباشر لانحرافهم الأيديولوجي من خلال استغلال الأطفال والمراهقين”. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

وتعد إيران البهائية فرعا منحرفا عن الإسلام.

يُقدر عدد أتباع العقيدة البهائية بنحو خمسة ملايين شخص في أكثر من 190 دولة.

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