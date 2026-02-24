وصول أكبر حاملة طائرات بالعالم إلى القاعدة الأميركية في كريت باليونان

وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم “جيرالد آر. فورد” إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، في طريقها للانضمام إلى حشد عسكري واسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمر العام الماضي بشن ضربات على إيران، قد كرر تهديده لطهران باتخاذ إجراء عسكري جديد إذا لم تبرم اتفاقا جديدا بشأن برنامجها النووي، والذي تخشى دول غربية أن يكون هدفه تطوير سلاح نووي.

ووصلت الحاملة إلى الجزيرة اليونانية الاثنين، وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وامتنعت وزارة الدفاع اليونانية عن التعليق على وصول الحاملة، كما لم ترد السفارة الأميركية في أثينا فورا على استفسارات فرانس برس.

تقع القاعدة البحرية في سودا، المستخدمة من قبل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في غرب جزيرة كريت قرب ميناء خانيا، بحسب مصدر عسكري يوناني.

وذكرت صحيفة الأعمال “نافتيمبوريكي” أن حاملة الطائرات الأميركية “ترافقها المدمرة يو إس إس ماهان، ستبقى أربعة أيام في سودا للتزوّد بالإمدادات”.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ذلك ستغادر الميناء لتصل “خلال نحو 24 ساعة إلى السواحل الإسرائيلية”.

وقال أستاذ السياسة الدولية في جامعة بانتيون في أثينا كونستانتينوس أرفانيتوبولوس لإذاعة “أثينا 9,84 إف إم” الثلاثاء إن “إيران تعلم جيدا أن الولايات المتحدة تمتلك قواعد بحرية في عدد من دول الغرب”.

وأضاف أن اليونان، بصفتها عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، تحافظ تقليديا على “علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة”.

وتضم منشأة الدعم البحري الأميركية في خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أميركيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

وتنشر واشنطن حاليا أكثر من 12 قطعة بحرية في الشرق الأوسط، بينها حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، وتسع مدمرات، وثلاث سفن قتال ساحلية.

ومن النادر وجود حاملتي طائرات أميركيتين في المنطقة في الوقت نفسه، علما أن كل واحدة منهما تحمل عشرات الطائرات الحربية ويخدم على متنها آلاف البحارة.

