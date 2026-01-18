وصول دفعة أولى من 250 حافلة جديدة إلى دبي

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وصول دفعة أولى من الحافلات الجديدة البالغ عددها 250 حافلة، ضمن عقد يشمل شراء 735 حافلة متعددة الأحجام، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأحد.

وأوضح البيان أن الحافلات “مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة يورو 6، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة”، مضيفا أنه سيكتمل وصول الحافلات الجديدة خلال 2026.

وصُممت الحافلة الكهربائية من نوع “Zhongtong” خصيصا لتتلاءم مع الظروف التشغيلية في إمارة دبي، إذ تتمتع بمدى تشغيلي يصل إلى 280 كيلومترا بتعبئة واحدة، ما يمكنها من إكمال رحلاتها اليومية من دون الحاجة للعودة إلى محطات الإيواء لإعادة الشحن، وفق ما شرح البيان.

م ل