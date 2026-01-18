The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وصول دفعة أولى من 250 حافلة جديدة إلى دبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وصول دفعة أولى من الحافلات الجديدة البالغ عددها 250 حافلة، ضمن عقد يشمل شراء 735 حافلة متعددة الأحجام، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأحد.

وأوضح البيان أن الحافلات “مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة يورو 6، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة”، مضيفا أنه سيكتمل وصول الحافلات الجديدة خلال 2026.

وصُممت الحافلة الكهربائية من نوع “Zhongtong” خصيصا لتتلاءم مع الظروف التشغيلية في إمارة دبي، إذ تتمتع بمدى تشغيلي يصل إلى 280 كيلومترا بتعبئة واحدة، ما يمكنها من إكمال رحلاتها اليومية من دون الحاجة للعودة إلى محطات الإيواء لإعادة الشحن، وفق ما شرح البيان.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية