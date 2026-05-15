وصول ستة ركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى أستراليا

afp_tickers

3دقائق

وصل ستة ركاب كانوا على متن سفينة “ام في هونديوس” السياحية حيث انتشر فيروس هانتا، الجمعة إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا حيث سيدخلون في حجر صحي لمدّة ثلاثة أسابيع.

وأتت نتائج فحوصات الركاب الستة، وهم أربعة أستراليين وبريطاني مقيم في أستراليا ونيوزيلندي، سلبية قبل ركوبهم الطائرة. وهم سيخضعون لفحوص “فور” هبوطهم، على ما قال وزير الصحة مارك باتلر.

وسينقلون إلى منشأة مخصصة لعزلهم في ضواحي مدينة بيرث حيث “سيبقون لثلاثة أسابيع على الأقلّ” و”سيخضعون لتدابير عزل صحي هي من الأكثر صرامة في العالم”، بحسب ما قال الوزير في تصريحات لقناة “ايه بي سي”.

وأقلعت طائرتهم من هولندا الخميس وطُلب من كلّ ركابها التقيّد ببعض الإجراءات الوقائية.

وكان الهدف من المنشأة المقامة في ضواحي بيرث والتي تضمّ 500 سرير عزل المسافرين العائدين إلى البلد خلال جائحة كوفيد-19. لكنها بالكاد استخدمت.

ووضعت راكبة أميركية كانت بدورها على متن سفينة “ام في هونديوس” في الحجر الصحي لدى وصولها إلى جزر بيتكيرن البريطانية في المحيط الهادئ، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وهي استقلّت طائرات أو سفنا عدّة عبورا ببولينيزيا الفرنسية بعد مغادرتها السفينة في جزيرة سانت هيلينا ولا تظهر عليها أي أعراض، بحسب الناطق باسم الحكومة المحلية في بيتكيرن.

وفي تايوان، وضع راكب نيوزيلندي كان على متن “ام في هونديوس” في الحجر الصحي في المستشفى، على ما أعلنت السلطات الصحية في الجزيرة.

وأفادت السلطات بأن الرجل الذي أتت فحوص تشخيص الفيروس عنده سلبية ولا تظهر عليه أيّ أعراض وصل إلى تايوان في 7 أيار/مايو، بعدما غادر السفينة في جزيرة سانت هيلينا.

وهو نقل إلى المستشفى في اليوم عينه، على أن يبقى في الحجر الصحي حتّى السادس من حزيران/يونيو، بحسب السلطات الصحية التايوانية التي رفضت الكشف عن هويّته.

ساد قلق عالمي إثر وفاة ثلاثة ركاب جراء تفشي فيروس هانتا النادر على سفينة “ام في هونديوس” السياحية من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.

وينتشر هذا الفيروس عادة بواسطة القوارض، غالبا عبر البول والبراز واللعاب.

وما من لقاحات أو علاجات خاصة بفيروس هانتا.

وتنصّ المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية على حجر صحّي مدّته 42 يوما ومتابعة لمخالطي الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة لأن فترة الحضانة تمتدّ ستة أسابيع.

وتشدّد السلطات الصحية على أن خطر تفشي الفيروس على نطاق واسع منخفض جدّا.

بور/م ن/ب ح