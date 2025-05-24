وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة عن 95 عاما

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توفي الجمعة المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، العربي والإفريقي الوحيد الذي فاز بالسعفة الذهبية في في مهرجان كان السينمائي، “عن عمر ناهز 95 عاما”، على ما أعلنت عائلته.

وكتب أولاده في بيان إنّ لخضر حمينة “توفي في منزله بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز الخامسة والتسعين، تاركا وراءه إرثا سينمائيا لا يقدر بثمن”، مشيدين “برؤيته الفريدة التي طبعت تاريخ السينما”.

وأشارت العائلة إلى أنّ محمد لخضر حمينة تمكن من إقامة “جسر ثقافي فعلي بين الجنوب والغرب، فأصبح بذلك صوت العالم الثالث وبلده، مدى أربعين عاما تقريبا”.

ومحمد لخضر حمينة هو أحد المخرجين الأفارقة والعرب القلائل الذين نافسوا أربع مرات في مسابقة مهرجان كان السينمائي، وفاز بجائزتين رئيسيتين، هما جائزة أفضل فيلم أول عن “ريح الأوراس” Le Vent des Aurès وجائزة السعفة الذهبية العريقة عن فيلم “وقائع سنوات الجمر” Chronique des années de braise عام 1975.

ابه/رك/غ ر