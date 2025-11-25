وفاة الممثلة الجزائرية بيونة

توفيت الممثلة الجزائرية باية بوزار المعروفة باسم “بيونة”، وهي إحدى رموز السينما في الجزائر ومشهورة أيضا في فرنسا، الثلاثاء في الجزائر عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن التلفزيون العمومي.

وُلدت بيونة في 13 أيلول/سبتمبر 1952 في حي بلوزداد الشعبي وسط العاصمة الجزائرية، واشتهرت في جميع أنحاء الجزائر عام 1973، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، بعد مشاركتها في المسلسل التلفزيوني الشهير “الحريق” المقتبس من رواية الكاتب محمد ديب الصادرة سنة 1954.

ورغم الظروف الصعبة في الجزائر خلال ما عُرف بالعشرية السوداء لم تغادر بيونة البلاد كما فعل عدد كبير من الفنانين، إلا في عام 1999، بعد انتهاء أعمال العنف، حيث توجهت إلى فرنسا للقاء المخرج نذير مخناش لتشارك في فيلم “حريم مدام عصمان”.

واستمرت مع المخرج ذاته في دور “بابيشا” راقصة ملهى ليلي في فيلم “فيفا لالجيري” (تحيا الجزائر)، ثم دور “مدام ألجيري”، المحتالة الماكرة في فيلم “ديليس بالوما”.

أثارت بيونة الجدل بمشاهد اعتبرت جريئة في فيلم “رغم تقدم سني، ما زلت أختبئ لأدخن” (2017).

كما شاركت بيونة في العديد من الأفلام الفرنسية مثل “شرطي بلفيل” (2018).

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه لعائلة الفنانة التي اعتبرها “واحدة من مشاهير الساحة الفنية(…) حيث تركت الفقيدة بصدقها وبتلقائيتها في مجال التمثيل والأعمال السينمائية الناجحة، تقديرا واسعا”.

