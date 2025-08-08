وفاة سائحين فيتناميين واضطرابات في الملاحة البحرية في اليونان بسبب الرياح العاتية

توفي سائحان فيتناميان في جزيرة ميلوس اليونانية ببحر إيجه بعد أن تسببت رياح عاتية الجمعة باضطرابات في الرحلات من وإلى الجزر خلال ذروة الموسم السياحي، وفقا لشرطة الموانئ.

وصرحت مسؤولة في شرطة الموانئ اليونانية لوكالة فرانس برس “عُثر على رجل وامرأة فاقدي الوعي في البحر” قرب شاطئ ساراكينيكو في جزيرة ميلوس بجزر سيكلاديس “ونُقلا إلى المركز الصحي المحلي”.

وقالت “كانا فيتناميان ضمن مجموعة سياحية. سقطت المرأة في الماء ويبدو أن الرجل حاول إنقاذها ما أدى إلى وفاتهما” دون مزيد من التفاصيل حول سبب الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخصين قضيا غرقا.

تُعد الحوادث البحرية والغرق شائعة خلال فصل الصيف في اليونان حيث يزور عدد كبير من السياح الجزر اليونانية.

أجبرت الرياح القوية التي تهب منذ صباح الجمعة خاصة في بحر إيجه (شرق)، بعض العبارات على البقاء في ميناء بيرايوس الرئيسي قرب أثينا، وفقا لشرطة الموانئ.

