وفد برلماني تركي يلتقي بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان

(رويترز) – ذكر مكتب رئيس البرلمان التركي أن وفدا من اللجنة البرلمانية التركية المشرفة على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور قام بأول زيارة له لزعيمه المسجون عبد الله أوجلان يوم الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن الوفد طرح أسئلة على أوجلان عن حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق العاشر من مارس آذار في سوريا مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال اجتماعهما في سجن جزيرة إمرالي قبالة إسطنبول.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)