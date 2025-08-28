وفد صيني يزور الولايات المتحدة هذا الاسبوع لبحث المسائل التجارية

يزور ممثل التجارة الدولية الصيني لي شينغانغ الولايات المتحدة هذا الأسبوع على رأس وفد لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هي يونغكيان للصحافيين إن “الصين تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة للاستمرار في استخدام آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الصينية الأميركية، وتسوية المشكلات القائمة من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات، والحفاظ معا على نمو سليم ومستقر ومستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية” بين البلدين.

وأوضحت أن الوفد سيصل إلى الولايات المتحدة بعد زيارة لكندا اختتمها الأربعاء.

خاضت بكين وواشنطن في مطلع العام حربا تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة وصلت إلى 125% من الجانب الصيني و145% من الجانب الأميركي.

غير أن القوتين الاقتصاديتين الكبريين باشرتا بعد ذلك مفاوضات أتاحت التوصل إلى هدنة في أيار/مايو.

وفي هذا السياق، تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الصين إلى 30 في المئة بينما خفّضت الصين رسومها إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب سارية حتى تشرين الثاني/نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

