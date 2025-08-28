The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وفد صيني يزور الولايات المتحدة هذا الاسبوع لبحث المسائل التجارية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يزور ممثل التجارة الدولية الصيني لي شينغانغ الولايات المتحدة هذا الأسبوع على رأس وفد لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هي يونغكيان للصحافيين إن “الصين تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة للاستمرار في استخدام آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الصينية الأميركية، وتسوية المشكلات القائمة من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات، والحفاظ معا على نمو سليم ومستقر ومستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية” بين البلدين.

وأوضحت أن الوفد سيصل إلى  الولايات المتحدة بعد زيارة لكندا اختتمها الأربعاء.

خاضت بكين وواشنطن في مطلع العام حربا تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة وصلت إلى 125% من الجانب الصيني و145% من الجانب الأميركي.

غير أن القوتين الاقتصاديتين الكبريين باشرتا بعد ذلك مفاوضات أتاحت التوصل إلى هدنة في أيار/مايو.

وفي هذا السياق، تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الصين إلى 30 في المئة بينما خفّضت الصين رسومها إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب سارية حتى تشرين الثاني/نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

بور/دص/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية