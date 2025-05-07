وكالات إغاثة توجه انتقادات حادة لخطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

reuters_tickers

2دقائق

من جيمس ماكنزي وإيما فارج

القدس/جنيف (رويترز) – انتقدت وكالات إغاثة خطط إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالاستعانة بشركات خاصة لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين منع فيهما الجيش الإسرائيلي تماما دخول الإمدادات إلى القطاع.

ولم تقدم إسرائيل الكثير من التفاصيل بشأن خططها التي أعلنت عنها يوم الاثنين في إطار عملية موسعة قالت إنها قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحصار سيستمر في الوقت الحالي لحين إكمال إخلاء مناطق في شمال ووسط القطاع من السكان ونقلهم جنوبا حيث منطقة ستخصص لهذا الغرض قرب مدينة رفح في جنوب القطاع.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية ستفحص الداخلين إلى المنطقة لضمان عدم وصول الإمدادات إلى حماس، من خلال ما وصفته وكالات الإغاثة بمراكز خاصة لإدارة التوزيع.

وأخلت إسرائيل بالفعل ما يقرب من ثلث مساحة القطاع لإنشاء “مناطق أمنية”. وتسببت خطة المساعدات وخطط نقل معظم السكان جنوبا في زيادة المخاوف من أن النية هي الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء إن الخطة الإسرائيلية للمساعدات “تتناقض مع المطلوب” وشككت وكالات إغاثة أخرى أيضا في الخطة التي لم يطلعوا عليها إلا شفهيا وفقا لما ذكره اثنان من مسؤولي الإغاثة.

وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين على إكس “من الخطأ تماما أن يتولى طرف في الصراع، وهو في هذه الحالة إسرائيل، المسؤولية عن مساعدات ضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين”.

وتابع قائلا “الخطة الإسرائيلية الجديدة للمساعدات غير كافية بالمرة للوفاء بالاحتياجات في غزة وتمثل انتهاكا صارخا لجميع المبادئ الإنسانية”.