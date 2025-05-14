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وكالة: أردوغان وترامب وولي العهد السعودي والشرع عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت وكالة الأناضول للأنباء يوم الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت.

وأضافت الوكالة أن أردوغان قال خلال الاجتماع إن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا له أهمية تاريخية.

وأعلن ترامب بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سترفع كل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، التي يقودها إسلاميون، وكان ذلك هدفا رئيسيا لتركيا.

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