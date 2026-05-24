وكالة: إيران أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس

دبي 24 مايو أيار (رويترز) – أوردت وكالة مهر للأنباء اليوم الأحد أن الجيش الإيراني أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس والمراقبة في إقليم هرمزجان، وسط تزايد التوقعات باحتمال التوصل قريبا إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أنه جرى اكتشاف حطام الطائرة المسيرة من طراز (أوربيتر)، إسرائيلية الصنع، بالتعاون مع القوات البحرية الإيرانية.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )