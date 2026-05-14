وكالة: إيران تسمح بمرور السفن الصينية عبر مضيق هرمز

دبي 14 مايو أَيار (رويترز) – ذكرت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع أن إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي.

وجاء التقرير في وقت اتفق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة دولة إلى الصين، مع نظيره الصيني شي جين بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التدفق الحر للطاقة.

وقال المصدر للوكالة إن الخطوة جاءت استجابة لطلبات من وزير الخارجية والسفير الصيني لدى إيران، مشيرا إلى أن طهران وافقت على تسهيل عبور عدد من السفن الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير شباط، فرضت إيران قيودا مشددة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والذي بدأ بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في أوائل أبريل نيسان، إلى إطالة أمد الأزمة في الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالميا.

ولم يتضح بعد حجم تأثير هذه الخطوة على الوضع الميداني، إذ أشارت إيران خلال الحرب إلى إمكانية عبور السفن المحايدة، لا سيما المرتبطة بالصين، شريطة التنسيق مع قواتها المسلحة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء بعدما تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )