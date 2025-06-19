وكالة: الرئيس الصيني يحث على اتباع الدبلوماسية لحل الصراع بين إسرائيل وإيران

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بكين (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف التقرير أن شي قال إنه ينبغي على “الدول الكبرى” ذات “النفوذ الخاص” في المنطقة تكثيف جهودها الدبلوماسية لتهدئة الوضع، دون الإشارة بالاسم إلى الولايات المتحدة.

كما شدد شي على دور إسرائيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.