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وكالة: القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في مخيم لاجئين بالضفة

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا يوم الأربعاء برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأبلغت قوات الأمن الوكالة بأن الثلاثة قتلوا بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص والقذائف على منزلهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء إن الأشخاص الثلاثة “إرهابيون مطلوبون يبيعون أسلحة لأغراض إرهابية”. وأضاف أن شخصين آخرين اعتقلا.

وتأتي واقعة يوم الأربعاء في وقت تواصل فيه إسرائيل عمليتها المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى هدم منازل وتدمير بنية تحتية حيوية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وأُجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بسبب العملية الإسرائيلية واسعة النطاق التي بدأت في مدينة جنين شمال الضفة الغربية في 21 يناير كانون الثاني. وتصف إسرائيل العملية بأنها “لمكافحة الإرهاب”.

وأطلقت إسرائيل، التي تنظر إلى الضفة الغربية كجزء من حرب متعددة الجبهات ضد جماعات وفصائل مدعومة من إيران، العملية بعد التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في حربها في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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