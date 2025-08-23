The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: القوات الإيرانية تقتل 6 مسلحين بجنوب شرق البلاد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران يوم السبت.

وجاءت الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة في المنطقة المضطربة.

ويشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها انفصاليون ومتشددون سنة يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والحكم الذاتي.

وتقول طهران إن بعض هذه الجماعات على صلة بقوى أجنبية ومتورطون في عمليات تهريب عبر الحدود وأنشطة تمرد.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

