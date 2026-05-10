وكالة: خامنئي أعطى “توجيهات جديدة” لقائد مقر خاتم الأنبياء

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء اليوم الأحد أن علي عبد اللهي قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) التقى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه “توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم”.

وأفادت الوكالة بأن عبد اللهي أطلع خامنئي على جاهزية القوات المسلحة. ولم تُحدد الوكالة موعد اللقاء.

ونقلت الوكالة عن عبد اللهي القول “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمل من جانب الأعداء الأمريكيين والصهاينة (الإسرائيليين). وفي حال ارتكاب العدو أي خطأ، سيكون رد إيران سريعا وحاسما”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )