وكالة: وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران يجتمعون الجمعة

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع نظيريه السوري والإيراني يوم الجمعة لمناقشة الوضع في سوريا.

ويأتي اجتماع الجمعة بعد تقدم سريع حققه مقاتلو المعارضة السورية بدأ الأسبوع الماضي بانتزاعهم السيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا من الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من إيران ثم باستيلائهم على مدينة حماة يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزير الخارجية السوري بسام صباغ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت متأخر يوم الخميس وإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل يوم الجمعة.

وقالت مصادر عراقية وسورية إن بعض المقاتلين العراقيين دخلوا سوريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري لدعم الأسد. وتمت تعبئة قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران على طول الحدود مع سوريا، وقالت إن التعبئة مجرد إجراء وقائي تحسبا لامتداد القتال إلى العراق.