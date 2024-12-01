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وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور الإمارات

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه إلى الإمارات وذلك في أول زيارة من نوعها خلال ثلاثة أعوام.

تأتي الزيارة قبل أيام من اجتماع تحالف أوبك+ في الخامس من ديسمبر كانون الأول الخاص بسياسة إنتاج النفط ، والذي تأجل بعدما كان مقررا يوم الأحد.

وقالت مصادر لرويترز إن من بين القضايا التي سيتعين بحثها زيادة إنتاج الإمارات النفطي التي جرى الاتفاق عليها في يونيو حزيران ومن المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني 2025.

وأرجأ أوبك+ اجتماعه لتزامنه مع قمة خليجية في الكويت اليوم.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سبب زيارة ولي العهد للإمارات. والسعودية والإمارات حليفان تقليديان، لكن التنافس الاقتصادي جعلهما في بعض الأحيان يتخذان مسارات منفصلة في موضوعات معينة.

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