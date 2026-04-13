ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين في زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات مع الصين
وصل ولي عهد أبوظبي شيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في مستهل زيارة رسمية إلى الصين تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الأحد أنّ “الزيارة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية”، تأكيداً على “التزام البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية”.
