ويتكوف: سنضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط يوم الأحد إنه سيزور المنطقة الأسبوع الجاري من أجل تمديد اتفاق هش لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتقترب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل من نهايتها. وقد صمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني إلى حد بعيد على الرغم من تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات، كان أحدثها مطلع هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف في مقابلة مع (سي.إن.إن) “يجب تمديد المرحلة الأولى… سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع.. ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك… نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن”.

وتنص المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على تبادل 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بنحو ألفي معتقل وسجين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل. وتشمل المرحلة الثانية انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح باقي الرهائن وعددهم 60 رهينة تقريبا.

وواجه اتفاق وقف إطلاق النار عقبة جديدة يوم السبت عندما أرجأت إسرائيل الإفراج عن 602 من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في سجونها بعدما أطلقت حماس سراح ست رهائن إسرائيليين. واقتاد مسلحون من حماس الرهائن إلى منصة أمام حشد من الناس في غزة قبل تسليمهم للصليب الأحمر.

وأثارت مراسم التسليم التي نظمتها حماس وتضمنت عرض رهائن أحياء وتوابيت تحمل رفات آخرين، انتقادات متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعضها من الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسلم السجناء والمعتقلين الفلسطينيين “قبل ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، ودون مراسم مهينة”.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان “تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق”. ومن المفترض أن تسلم الحركة رفات أربع رهائن آخرين بعد أيام.

واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع بعد ذلك تسبب في مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وأدى إلى اتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل. كما أفضى الهجوم إلى نزوح جميع سكان غزة تقريبا داخل القطاع وأحدث أزمة جوع.