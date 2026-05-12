يونيسف: مقتل 70 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أوائل 2025

جنيف 12 مايو أيار (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء إن 70 طفلا قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستثناء قطاع غزة، منذ مطلع عام 2025، أي طفل واحد كل أسبوع تقريبا، في حين أصيب أكثر من 800 آخرين.

وأضافت المنظمة أن معظم القتلى والمصابين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أطلقت عليهم ذخيرة حية بينما تعرض الباقون للطعن أو الضرب أو إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي في جنيف بعد زيارته للضفة الغربية الأسبوع الماضي “هذه ليست حوادث منفصلة. إنها تشير إلى نمط مستمر من أسوأ أنواع الانتهاكات، وهي الانتهاكات بحق الأطفال”.

وأضاف أن 93 بالمئة من الأطفال الذين فقدوا أرواحهم منذ يناير كانون الثاني 2025 قتلوا على يد قوات إسرائيلية. وأوضح أن الباقين قتلوا بسبب هجمات من مستوطنين أو انفجار مخلفات ذخائر أو سقطوا بشكل غير مقصود خلال وجودهم في مرمى نيران قوات فلسطينية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

وأفادت جماعات حقوقية بتجدد العنف ضد الفلسطينيين من مستوطنين وجنود إسرائيليين منذ عام 2023.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو رأي تعارضه إسرائيل.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)