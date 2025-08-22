The Swiss voice in the world since 1935
1200 موقوف في عملية ضد الجريمة السيبرانية بإشراف الانتربول في إفريقيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أفضت عملية تستهدف شبكات الجريمة السيبرانية في إفريقيا إلى توقيف 1209 أشخاص وضبط حوالى 100 مليون دولار، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الجمعة.

ونفذّت عملية “سيرينغيتي 2.0” بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس بمشاركة 18 بلدا إفريقيا وبريطانيا وبتنسيق من الإنتربول، وفق ما جاء في البيان.

وفي المجموع، أحصيت نحو 88 ألف ضحية وصودر مبلغ إجمالي بقيمة 97,4 مليون دولار وفكّكت 11432 منشأة كانت تستخدم لأغراض خبيثة.

وأغلقت السلطات الأنغولية 25 مركزا لتعدين العملات المشفّرة كان يقوم مشغّلون صينيون في إطارها بالتصديق على صفقات مخالفة للقانون. 

وقدّرت قيمة التجهيزات المضبوطة في أنغولا بحوالى 37 مليون دولار. وتعتزم حكومة لواندا استخدام هذه العائدات لتمويل شبكة توزيع الكهرباء في بعض المناطق، بحسب إنتربول.

وفي زامبيا، فكّك المحقّقون شبكة مسؤولة عن عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت طالت 65 ألف ضحية خسروا في المجموع 300 مليون دولار.

وفي ساحل العاجل، أظهر التحقيق أن “إحدى أقدم العمليات الاحتيالية على الإنترنت”، أي عمليات النصب المرتبطة بالميراث، ما زالت تعود على المنظمات الإجرامية بأموال طائلة.

ملا/م ن/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

