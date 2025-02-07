147,8 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال 2024 بنمو 10%

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سجّل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداء قياسيا خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147,8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 10%، على ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الخميس أنّ الشحن الجوي حقّق نموا ملحوظا بنسبة 17,8%، ليصل إلى 4,36 مليون طن مقارنة بـ 3,7 مليون طن في 2023.

واشارت الى أن ذلك “يعزّز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي”، وأن هذه النتائج “تعكس النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة”.

ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري قوله إن “هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات نمو، بل دليل واضح على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي والشحن والتجارة والسياحة والاستثمار”.

هت/رض