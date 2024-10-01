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23 قتيلا في حريق حافلة خلال رحلة مدرسية في تايلاند

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قُتل 23 شخصا في حريق اندلع في حافلة كانت تقل أطفالا في رحلة مدرسية الثلاثاء قرب بانكوك، وفق ما أعلنت الشرطة.

وانتشل عناصر الإنقاذ من الحافلة المحترقة جثث أطفال محترقة.

وكانت الحافلة تنقل تلاميذ مدرسة من صفوف مختلفة، بدءا من الروضة، ومعلّميهم من مؤسسة في إقليم أوثاي ثاني (شمال) في رحلة مدرسية إلى منطقة بانكوك.

وقال رئيس فريق الإنقاذ بيالاك ثينكاو إنّ “بعض الجثث التي تم العثور عليها صغيرة جدا. يفترض أنهم أطفال”.

وأضاف، “كانت غريزة الأطفال الهروب عبر الجزء الخلفي من الحافلة، وهذا هو مكان الجثث. (…) الحروق تجعل من الصعب التعرف على الضحايا”.

وقال أطباء إنّ بعض الأطفال الذين نجوا لديهم حروق على وجوههم وأفواههم وأعينهم، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة إن سائق الحافلة فرّ من المكان، وإن البحث جار عنه.

ورجّح مسؤولون أن يكون سبب الحادث انفجار أحد إطارات الحافلة على الطريق السريع، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز واندلاع الحريق.

تب-اه/نور-رض/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية