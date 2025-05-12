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23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن

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عدن (رويترز) – وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم الاثنين اتفاقتي تعاون مشترك مع مؤسستين للمجتمع المدني في اليمن لتقديم 86.810 مليون ريال سعودي (نحو 23.14 مليون دولار) للحد من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررا في البلاد.

ويواجه الملايين الجوع في اليمن بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين فضلا عن التصعيد بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية عن المركز القول إن عدد المستفيدين يبلغ 1.47 مليون شخص في محافظات الحديدة وتعز وعدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وسقطرى وحضرموت والمهرة ومأرب والجوف وحجة وصعدة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قالت في تقرير في مطلع مارس آذار إن نقص الغذاء في مناطق سيطرة الحكومة في جنوب اليمن وشرقه زاد إلى 53 بالمئة، وفي مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 بالمئة، مما يعني “أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء”.

وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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