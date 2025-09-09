24 قتيلا في غارة روسية على مركز توزيع معاشات التقاعد في شرق أوكرانيا

قُتل 24 شخصا على الأقل الثلاثاء في ضربة روسية على مركز توزيع معاشات التقاعد في قرية قريبة من خط الجبهة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بحسب السلطات.

وكتب وزير الداخلية إيغور كليمنكو على تلغرام “ألقى الروس قنبلة جوية موجهة على وسط القرية أثناء تجمع مدنيين في طابور” بانتظار تقاضي معاشاتهم التقاعدية.

وأفادت وزارة الداخلية بمقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين. وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 20 قتيلا على الاقل.

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو يُظهر جثثا على الأرض قرب شاحنة صغيرة متضررة تابعة لمكتب البريد الحكومي الأوكراني “أوكربوشتا”.

ويستخدم مكتب البريد هذا النوع من المركبات لتوزيع معاشات التقاعد في المناطق الريفية.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “غارة جوية روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك. استهدفت بشكل مباشر سكانا هم مدنيون عاديون”.

وأضاف “مثل هذه الضربات الروسية لا ينبغي أن تمر دون رد مناسب” داعيا أوروبا والولايات المتحدة إلى التحرك.

وقع الهجوم في قرية ياروفا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من خط الجبهة والتي كانت تعد 1800 نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

تشكل منطقة دونيتسك إلى جانب لوغانسك المجاورة ودونباس، منطقة صناعية على الحدود مع روسيا يعتبرها الكرملين أولوية.

وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية اعلنت موسكو ضمها اضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

– تحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب –

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني فتح تحقيق في جرائم حرب.

وقال مراسلو فرانس برس في المكان انهم شاهدوا ما لا يقل عن 13 جثة موضوعة في أكياس سوداء نُقلت إلى مشرحة في منطقة دونيتسك.

داخل المبنى، حاول أقارب الضحايا مواساة بعضهم البعض بينما غادر آخرون وهم يبكون.

كذلك، أفاد ماكسيم سوتكوفي المتحدث باسم خدمة البريد (Ukrpochta) في منطقة دونيتسك لفرانس برس، بأنّ موظفة في البريد أصيبت ونُقلت إلى المستشفى.

ويوزّع البريد العام المعاشات التقاعدية في أوكرانيا لأكثر من مليوني شخص.

وقد يُعنى موظفو البريد بتوزيع هذه المعاشات في المناطق الريفية، بما في ذلك المناطق القريبة من خط الجبهة، حيث اضطُرّت المؤسسات العامة والمصارف إلى الإقفال في ظل الخطر المستمرّ.

وقد يتم تنظيم عمليات التوزيع هذه، في إطار مجموعات في أحد شوارع القرية، وذلك من أجل الفعالية والسرعة مقارنة بتوزيعها على المنازل.

ووفقا لصحافيين في فرانس برس، فإنّ وصول ساعي البريد معروف ومنتظرٌ من قبل السكان، خصوصا أنّه ليس حدثا يوميا.

وإضافة إلى توزيع المعاشات التقاعدية والرسائل والطرود، يقوم موظفو البريد ببيع مواد غذائية أساسية في هذه المناطق حيث باتت المتاجر نادرة.

– هجمات على مناطق سكنية –

وتشهد منطقة دونيتسك الصناعية أشد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، في وقت تسعى موسكو إلى احتلالها بالكامل بعدما أعلنت ضمّ جزء منها في العام 2022.

وتفيد تقديرات بأن القوات الروسية تسيطر على حوالى ثلثي إلى ثلاثة أرباع هذه المنطقة التي تحمل أهمية استراتيجية للدفاع الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في نهاية آب/أغسطس أنّ “حوالى 100 ألف” جندي روسي يتمركزون بالقرب من مدينة بوكروفسك الرئيسية في منطقة دونيتسك، وذلك في وقت وصلت المساعي الدولية التي تقودها واشنطن للتوصل إلى سلام، إلى طريق مسدود.

منذ بدء الغزو، تعرضت المناطق السكنية الأوكرانية لقصف منتظم.

ليل السبت الاحد شهدت أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ بداية الحرب أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل – بينهم شابة وطفلها في كييف – وأصاب مقر الحكومة لأول مرة.

ويذكر الهجوم على ياروفا بالغارة الروسية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا كانوا يشاركون في مراسم تشييع في قرية غروزا في تشرين الأول/اكتوبر 2023.

