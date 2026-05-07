270 موقوفا في عملية لمكافحة تهريب الأدوية نفذتها الإنتربول في 90 بلدا

afp_tickers

2دقائق

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الخميس أن عملية نفذتها في 90 بلدا أسفرت عن توقيف نحو 270 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب الأدوية، وتفكيك 66 مجموعة إجرامية، مبدية قلقها من تحوير استخدام المنتجات المضادة للطفيليات.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا في بيان أصدرته أن عملية “بانجيا 18” التي نُفِّذَت في آذار/مارس في مختلف القارات، أفضت أيضا إلى مصادرة أكثر من ستة ملايين دواء غير مشروع تبلغ قيمتها 15,5 مليون دولار.

ومن بين المنتجات غير المرخَّص بها أو المزوَّرة التي صودرت، أدوية لاضطرابات الانتصاب، ومُسكِّنات، ومهدِّئات، ومضادات حيوية، فضلًا عن منتجات تساعد على الإقلاع عن التدخين.

ولاحظ الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا أن “الأسواق الإلكترونية وقنوات الإمداد غير الرسمية تتيح للمجرمين استغلال ثغر الرقابة واستهداف أشخاص يبحثون عن علاجات سريعة أو ميسورة الكلفة”، محذرا من عواقب “خطيرة، بل قد تكون مميتة”.

وسجّلت المنظمة “ارتفاعا كبيرا” في ضبط الأدوية المضادة للطفيليات، ولا سيما تلك الطاردة للديدان المصرَّح باستخدامها حصريا في الطب البيطري. واشارت إلى أن هذه المنتجات غالبا ما تُسوّق على أنها “مكملات غذائية” وتُباع في إطار “علاجات بديلة للسرطان”، مشددا على أن “هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل علمي”.

وأفادت المنظمة بأن الطلب على المنتجات الصيدلانية المرتبطة بـ”الأداء” و”نمط الحياة”، كالمنشطات والبيبتيدات، يواصل ارتفاعه.

أدس/ب ح/جك