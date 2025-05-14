29 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وتواصل المفاوضات في الدوحة

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أعلن الدفاع المدني مقتل 29 فلسطينيا “على الأقل”، بينهم 25 في جباليا في شمال قطاع غزة جراء غارات جوية إسرائيلية فجر الأربعاء، فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس “في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا”.

وأضاف “نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي” غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب محمد عوض الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا في شمال القطاع لفرانس برس إن “المستشفى لم يتسع للمصابين، لا توجد أسرة كافية ولا أدوية ولا إمكانيات لعمليات جرحية أو علاجية ما يجعل الأطباء عاجزين عن إنقاذ العديد من المصابين الذين يموتون بسبب عدم تلقي العلاج”.

وأكد أن “جثث الشهداء على الأرض في الممرات داخل المستشفى بعدما امتلأت ثلاجة الموتى في المستشفى، الوضع كارثي بمعنى الكلمة”.

وتفرض إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، حصارا مطبقا على قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي فاقم النقص في الغذاء والدواء ومصادر الطاقة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

الثلاثاء، اتهمت منظمة “أطباء العالم” إسرائيل باستخدام الجوع كـ”سلاح حرب” محذرة من أن الحصار المستمر على غزة يفاقم من سوء التغذية الحاد في القطاع.

– تكثيف الحرب –

وكانت إسرائيل علقت غاراتها على قطاع غزة بالتزامن مع إجراءات الإفراج عن الجندي الرهينة الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر الإثنين.

واستأنفت الدولة العبرية الثلاثاء غاراتها على القطاع والتي قتلت 28 شخصا على الأقل. وتركز القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس في جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة” لحماس وهو التعبير اته الذي استخدمه فجر الثلاثاء في تبرير القصف الذي طال مستشفى ناصر في خان يونس والذي قتل خلاله شخصان بينهم صحافي وفق ما أكدت عدة مصادر في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء في اليوم الأول لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف الحرب في قطاع غزة المدمر والمحاصر.

ووصل وفد تفاوضي إسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المباحثات بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووصل ترامب الاربعاء إلى قطر في في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية التي يجريها في الخليج وهي الأولى له خلال ولايته الثانية.

واقتادت حماس خلال هجومها المباغت على قطاع غزة، 251 شخصا، لا يزال 58 رهينة محتجزين في القطاع الفلسطيني بينهم 34 فارقوا الحياة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن 2799 شخصا على الأقل قد قُتلوا منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في آذار/مارس، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب إلى 52928 فلسطينيا.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء “تصفية عنصر في حزب الله كان يشغل منصب قائد منطقة قبريخا (في محافظة النبطية) ضمن تنظيم حزب الله”.

ع ز/ها/شي/غ ر