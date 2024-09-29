4 قتلى في غارات إسرائيلية على ميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة في غرب اليمن

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قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي الأحد غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين.

ويدعم الحوثيون المدعومون من إيران حركة حماس التي تخوض حربا ضد إسرائيل في غزة. وأعلنوا السبت مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقالت قناة المسيرة إن “غارات العدو الإسرائيلي استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب”.

وأوردت لاحقا أن الغارات أدت إلى سقوط “4 شهداء منهم عامل في الميناء و3 مهندسين بكهرباء الحالي، و33 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على المحافظة”، لافتة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي ديفيد أبراهام لوكالة فرانس برس “في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن”.

وأضاف أن الجيش “استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط”.

المواقع المستهدفة يستخدمها الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، “لنقل أسلحة إيرانية إلى المنطقة وإمدادات للاحتياجات العسكرية”، بحسب المصدر نفسه.

وتابع المتحدث “تم تنفيذ الضربة ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل”.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجوم الإسرائيلي على اليمن معتبرة أنه “امتداد لعدوان الاحتلال وإجرامه (…) بدعم أميركي فاضح ومفتوح”.

وأكد الحوثيون السبت أن اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله “سيزيد قوة العزيمة” على مهاجمة الدولة العبرية.

وشنّ المتمردون اليمنيون عدة هجمات على الدولة العبرية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في تموز/يوليو الماضي، نفذوا هجوما بطائرة مسيّرة على تل أبيب أدى إلى مقتل شخص واحد.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل ضربات على محطة كهرباء ومستودعات للوقود في ميناء الحديدة.

يشكل الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، جزءا مما تسميه إيران “محور المقاومة” الذي يضم خصوصا حماس وحزب الله.

كما أنهم يهاجمون بانتظام سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن. وشنت الولايات المتحدة غارات على أهداف للحوثيين في اليمن، شارك في بعضها الجيش البريطاني.

ع ش-بفي/ح س/ب ق