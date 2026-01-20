The Swiss voice in the world since 1935
4 وفيات بسبب السيول في تونس وسط مخاوف من ارتفاع العدد

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تونس 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم اليوم الثلاثاء جراء سيول اجتاحت تونس بعد هطول أسوأ أمطار غزيرة خلال أكثر من 70 عاما في بعض المناطق، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وقال مسؤولون إن مياه الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع والبيوت وأغرقت المركبات وعطلت الحياة اليومية في عدة ولايات من البلاد، في حين كافحت فرق الطوارئ للتعامل مع حجم السيول.

وقالت فرق الحماية المدنية إن عدة مناطق أصبحت معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، لا سيما في الأحياء المنخفضة.

وأُغلقت المدارس في العاصمة تونس وفي عدة مدن مثل نابل وسوسة وباجة، وجرى أيضا تعليق جلسات المحاكم وأصاب الشلل حركة النقل العام والخاص في بعض المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيولا جارفة تحمل الحطام عبر الشوارع السكنية، مع غمر مياه البحر لأحياء في مدينة منزل تميم الساحلية.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن مستويات الأمطار في بعض المناطق هي الأعلى التي يجري تسجيلها منذ عام 1950.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير محمود رضا مراد )

