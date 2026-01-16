5 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين ينفون تهمة اقتحام قاعدة عسكرية بريطانية

لندن 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – دفع خمسة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين ببراءتهم اليوم الجمعة من تهمة اقتحام قاعدة جوية عسكرية بريطانية وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

واتهم الخمسة باقتحام قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في وسط إنجلترا في يونيو حزيران ورش طلاء أحمر على طائرتين من طراز فوياجر تستخدمان لإعادة التزود بالوقود والنقل.

وأعلنت حركة فلسطين أكشن التي حظرتها الحكومة منذ ذلك الحين، مسؤوليتها عن الواقعة.

ومثل كل من ليوي تشياراميلو، وجون سينك، وإيمي حاردينر-جيبسون المعروفة أيضا باسم أمو جيب، ودانيال جيرونيميدس-نوري ومحمد عمر خالد أمام محكمة أولد بيلي في لندن عبر الفيديو من السجن.

ودفعوا ببراءتهم من تهمة الإضرار بالممتلكات ودخول مكان محظور بغرض الإضرار بمصالح بريطانيا أو سلامتها.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في يناير كانون الثاني 2027.

