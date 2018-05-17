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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 03:59 م 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:59

صورة للرئيس روحاني وزعها مكتبه في 8 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)