الامم المتحدة تؤكد تعيين ميشيل باشليه على رأس مفوضية حقوق الانسان
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صورة أرشيفية لرئيسة تشيلي السابقة ميشال باشليه.(afp_tickers)
اكدت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة عبر التصويت، تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الانسان، الامر الذي كان اعلن الاربعاء.
وتخلف باشليه (66 عاما) في هذا المنصب الاردني زيد رعد الحسين الذي عرف بانتقاداته اللاذعة للرئيس الاميركي دونالد ترامب.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان باشليه تتسلم منصبها في مرحلة تتصاعد فيها "الكراهية وانعدام المساواة" في العالم.
وصرح للصحافيين بعد دقائق من تأكيد تعيينها "انها تتسلم هذا المنصب في مرحلة تنطوي على تداعيات خطيرة تطاول الحقوق الانسانية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب