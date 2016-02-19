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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير, 2016 12:08 م 19 فبراير 2016 - آخر تحديث - 12:08

تدريبات لمقاتلي فصائل المعارضة في حلب شمال سوريا في 16 شباط/فبراير 2016 (afp_tickers)