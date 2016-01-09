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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 يناير, 2016 09:12 ص 09 يناير 2016 - آخر تحديث - 09:12

وصل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي السبت لمعاينة الوضع في قاعدة بتنخوت الجوية بعد اسبوع على هجوم دام اوقع سبعة قتلى، حسبما اوردت صحيفة "برس تراست اوف انديا" (afp_tickers)