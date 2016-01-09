رئيس الوزراء الهندي يزور قاعدة جوية تعرضت لهجوم على الحدود مع باكستان
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وصل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي السبت لمعاينة الوضع في قاعدة بتنخوت الجوية بعد اسبوع على هجوم دام اوقع سبعة قتلى، حسبما اوردت صحيفة "برس تراست اوف انديا"(afp_tickers)
وصل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي السبت لمعاينة الوضع في قاعدة بتنخوت الجوية بعد اسبوع على هجوم دام اوقع سبعة قتلى، حسبما اوردت صحيفة "برس تراست اوف انديا".
وتوجه مودي جوا الى القاعدة الواقعة في ولاية البنجاب بشمال البلاد للقيام بجولة تفقدية فوق المنطقة القريبة من الحدود مع باكستان، بعد الهجوم الذي نفذته مجموعة تشتبه الحكومة بانها تنتمي الى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان.
وكانت الجماعة هاجمت في كانون الاول/ديسمبر 2001 البرلمان الهندي ما ادى الى تصعيد عسكري على الحدود بين الهند وباكستان.
وتاتي زيارة مودي بعد انتقادات وجهها حزب المؤتمر المعارض لجهة تساهل في الامن استغله المهاجمون من اجل التسلل الى القاعدة المهمة.
وتابعت الصحيفة ان قوات الامن اعلنت الجمعة انها قامت بعملية تفتيش على نطاق واسع في القاعدة المترامية الاطراف.
وكان مودي دعا باكستان في كانون الاول/ديسمبر الى التحرك في شكل "حازم وفوري" ضد المسؤولين عن الهجوم الدامي.
وجاء هذا الهجوم بعد عشرة ايام من زيارة مفاجئة قام بها مودي لباكستان حيث اجرى محادثات مع نظيره الباكستاني، ما عزز الامال بتحسن العلاقات بين البلدين.
وتبنى الهجوم المجلس الموحد للجهاد، وهو تحالف مجموعات اسلامية موالية لباكستان تقاتل في اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب