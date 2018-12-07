فوز ديموقراطي بمقعد كاليفورنيا النيابي في الانتخابات النصفية الأميركية

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 08:36 ص

الديموقراطي تيرانس جون كوكس الذي انتززع مقعدا في مجلس النواب من الجمهوريين في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، خلال مهرجان انتخابي في فالارتون بولاية كاليفورنيا في 04 تشرين الأول/اكتوبر 2018

أقر نائب جمهوري الخميس بهزيمته في انتخابات شهدت منافسة حامية ليشغل الديموقراطيون بذلك 235 مقعدا في مجلس النواب الأميركي.

وبعد شهر تماما من انتخابات منتصف الولاية التشريعية، اتصل النائب الجمهوري عن كاليفورنيا ديفيد فالاداو الذي يشغل المقعد منذ 2012، بخصمه الديموقراطي ترانس جون (تي جي) كوكس ليتعرف بهزيمته.

وبذلك أصبح الديموقراطيون يشغلون 235 مقعدا في مجلس النواب، ما يمثل زيادة بأربعين مقعدا عن الدورة التشريعية السابقة.

وأما الجمهوريون، فهم ممثلون ب199 نائبا بينما لم يبت بعد في مقعد واحد. ففي كارولاينا الشمالية، فاز الجمهوري مارك هاريس على خصمه الديموقراطي بفارق 950 صوتا. لكن لجنة الانتخابات لم تصادق بعد على النتائج بسبب شبهات بحدوث مخالفات في الاقتراع.

وكان المرشح الديموقراطي دان ماكريدي أقر بهزيمته لكنه تراجع عن ذلك الخميس، داعيا خصمه إلى "الخروج عن صمته ليقول لنا ما يعرفه بالتحديد" عن عمليات تزوير مفترضة.

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