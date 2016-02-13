كيري يؤكد ضرورة ابقاء العقوبات على روسيا حتى تنفيذ الاتفاق مع اوكرانيا
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وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مؤتمر ميونيخ للامن في جنوب المانيا في 13 شباط/فبراير 2016(afp_tickers)
اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت ان العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الازمة الاوكرانية يجب ان تبقى "طالما لزم الامر" في حين تنوي بعض الدول الاوروبية ومنها فرنسا رفعها الصيف المقبل.
وقال كيري خلال المؤتمر حول الامن في ميونيخ (جنوب المانيا) "اني واثق من ان اوروبا والولايات المتحدة ستبقيان متحدتين لابقاء العقوبات طالما لزم الامر ولتقديم المساعدة الضرورية لاوكرانيا".
واضاف ان "الخيار بالنسبة لروسيا بسيط : تطبيق اتفاق مينسك كليا (لتسوية الازمة في اوكرانيا) او الاستمرار في مواجهة عقوبات تؤثر على الاقتصاد".
وفي 24 كانون الثاني/يناير اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي امانويل ماكرون في موسكو ان فرنسا ترمي الى رفع العقوبات التي تطال قطاعات المصارف والنفط والدفاع في روسيا "الصيف المقبل".وردا على هذه العقوبات فرضت روسيا حظرا على معظم المنتجات الغذائية الاوروبية التي تؤثر على المزارعين الفرنسيين.
وقال كيري ان "الطريق لرفع العقوبات واضح" داعيا روسيا الى سحب "اسلحتها وقواتها من دونباس" ودعم "انتخابات حرة" في هذه المنطقة وفقا للقانون الاوكراني والسماح لكييف بمراقبة ايضا حدودهما المشتركة.
واضاف "امام الاوكرانيين الكثير من العمل" داعيا المسؤولين السياسيين "الى اظهار الوحدة والشجاعة التي يتوقعها الشعب منهم".
واوكرانيا التي تواجه صعوبات لمكافحة الفساد، تخضع لضغوط غير مسبوقة من حلفائها الغربيين لمضاعفة الجهود.
وتتأخر ايضا في تطبيق اصلاح يتوقع ان يمنح المناطق الشرقية حكما ذاتيا اكبر في اطار اتفاقات مينسك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب