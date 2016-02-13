محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2016 01:38 م 13 فبراير 2016 - آخر تحديث - 13:38

وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مؤتمر ميونيخ للامن في جنوب المانيا في 13 شباط/فبراير 2016 (afp_tickers)