هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 11:27 ص

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2019

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن إيران التي أعلنت استئناف نشاطات لتخصيب اليورانيوم قريبا ردا على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، لا تنتهك بذلك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال لافروف كما نقلت وكالات الأنباء الروسية "أشير إلى أن كل إجراءات إيران حول خفض التزاماتها تجري مع إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور مفتشي الوكالة وبدون انتهاك اي مادة من معاهدة منع الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي".

وبينما اتهم ماكرون إيران للمرة الأولى الاربعاء بالخروج عن الاتفاق النووي الموقع في 2015، دعا لافروف الأوروبيين إلى تحمل مسؤولياتهم.

وقال "يُطلب من ايران أن تطبق كل شئ بلا استثناء لكن في المقابل لا يتم تقديم شيء لها".

وحمل الوزير الروسي مجددا الولايات المتحدة مسؤولية التوتر بشأن اللف النووي الإيراني الذي يهيمن على النشاط الدبلوماسي الدولي منذ انسحاب الولايات المتحدة الاحادي بقرار من رئيسها دونالد ترامب منه.

وقال لافروف "نحن قلقون جدا وهذا القلق ليس من الأمس أو اليوم بل منذ أيار/مايو من العام الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق".

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