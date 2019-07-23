هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 04:48 م

رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ يتفقد طائرة إيرباص في مصانع الشرطة في تولوز في 13 نيسان/أبريل 1996

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ المعروف بـ"جزار بكين" لدوره في قمع أحداث ساحة تيان انمين "عن عمر يناهز 91 عاما"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الثلاثاء.

وأفادت الوكالة الصينية بأن "الرئيس السابق للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني توفي نتيجة مرضه" في بكين الإثنين.

وكان لي بينغ قد عاني من إصابته بسرطان المثانة.

وذاع صيت لي عالميا بصفته أحد مهندسي القمع الدموي للتظاهرات الحاشدة المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها العاصمة الصينية في 4 حزيران/يونيو 1989، وبقي على رأس النظام الشيوعي لأكثر من عقد، لكنّه ظلّ رمزا للقمع حتى وفاته.

وبعد أن احتشد طلاب وعمال وغيرهم على مدى أسابيع في ساحة تيان انمين للمطالبة بالتغيير، أعلن لي فرض الأحكام العرفية في 20 أيار/مايو 1989.

وبعد أسبوعين، وتحديدا ليل 3-4 حزيران/يونيو أنهى الجيش الاعتصامات في الساحة في حملة قمع أدت إلى مقتل مئات المدنيين العزل، في حين تفيد تقديرات بأن حصيلة القتلى تتخطى الألف.

وعلى الرغم من أن قرار إرسال الجيش لفض الاعتصام كان جماعيا، إلا أن لي حُمّل على نطاق واسع المسؤولية عن القمع الدموي.

وفي ما بعد دافع لي مرارا عن قرار إطلاق النار على المتظاهرين واصفا إياه بأنه كان خطوة "ضرورية".

وخلال جولة له في النمسا في عام 1994 قال لي "لولا هذه الإجراءات لواجهت الصين وضعا أسوأ مما شهده الاتحاد السوفياتي السابق أو أوروبا الشرقية".

وأوردت الوكالة الصينية أن لي بينغ شغل مناصب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجان المركزية الـ13 والـ14 والـ15 للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي وعضو سكرتارية اللجنة المركزية الـ12 للحزب الشيوعي الصيني، وفقا لنعي نشرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

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