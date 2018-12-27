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التسوق عبر الانترنت البريد السويسري يستقبل أعداد قياسية من الطرود البريدية

رجل يحاول تنزيل بعض الطرود من شاحنة النقل

قام البريد السويسري بفرز وتسليم حوالي 25 مليون طرد منذ يوم الجمعة الأسود (Black Friday).

(Keystone)

قام البريد السويسري في الأسبوع السابق لعيد الميلاد هذا العام بفرز وتسليم رقم قياسي من الطرود يوميّاً، وصل إلى 1.4 مليون طرد، وهو رقم يُمكن أن يعزى إلى النمو المتسارع للتسوق عبر الإنترنت.

وصرّح البريد السويسري بأنّه من الممكن مقارنة هذه الأرقام مع ما سُجّل العام الماضي، حيث تمّت معالجة 1.3 مليون طرد في 19 ديسمبر 2017.

في حين شكّل الأسبوع السابق لعيد الميلاد هذا العام الذروة، بمعدّل مليون طرد يوميّاً. فمنذ يوم الجمعة الأسود "Black Friday" الذي وافق يوم 23 نوفمبر، اهتم البريد السويسري بمعالجة حوالي 25 مليون طرد.

وللتعامل مع هذه الكميات الهائلة، عمل الموظفون في مراكز الفرز الثلاثة في ديلانس وفراوينفيلد وهيركينغين أيضاً في أيام السبت خلال الأسابيع الخمسة الماضية، بحسب البريد السويسري. فقد ظلت الآلات تعمل في كل المراكز بدون توقف باستثناء الفترات المخصصة لعمليات الصيانة.

بالمناسبة، ذكّر البريد السويسري الجمهور بحملة "عيد الميلاد المجيد" (2 x Christmas)رابط خارجي التي يُطلقها سنويا يوم 24 ديسمبر، حيث يمكن إرسال طرود تشتمل على مواد غذائية غير قابلة للتلف وعلى مواد التجميل مجانًا إلى الصليب الأحمر السويسري لفائدة الأشخاص المُحتاجين في سويسرا والخارج.

يُشار إلى أن حملة "عيد الميلاد المجيد" أطلقت منذ عام 1997، وتحظى بالدعم من قبل عملاق تجارة التجزئة "كوب" وهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (المؤسسة الأم لـ swissinfo.ch) والصليب الأحمر السويسري وتستمر حتى 11 يناير.

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Keystone-SDA/ث.س

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